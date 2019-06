La polémica conferencia de "conversión heterosexual" de Mauricio Clark

Activistas pidieron la cancelación de la conferencia de Mauricio Clark, promovida por Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, Querétaro, al considerar que es discriminatoria, pues promueve con argumentos religiosos la “conversión heterosexual” de las personas LGBTTTI.

En las redes sociales de la Presidencia de San Juan del Río fueron promovidos los detalles de la conferencia y el lema “Todo es posible si lo quieres de Mauricio Clark que se llevará a cabo el próximo miércoles”.

La asociación civil que protege los derechos de las personas LGBTTTI, “Yaaj, Transformando tu vida”, afirmó que es “alarmante” que el gobierno por medio de la presidencia de San Juan del Río financie y promueva los llamados Esfuerzos para Corregir la orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) de las personas LGBTTTI.

Es muy alarmante que el gobierno a través de @PresidenciaSjr financie y promueva los Esfuerzos para Corregir la orientación Sexual e Identidad de Género de las personas LGBTTTI. #NadaQueCorregir #NoEstoyEnfermx #NoMasECOSIG pic.twitter.com/7vOiwSv6gQ — Yaaj México (@MexicoYaaj) 6 de mayo de 2019

Al mismo tiempo el activista y director de la organización nacional It Gets Better México, Alex Orué, denunció en la cuenta de Twitter de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que el gobierno del municipio promovía el evento “que pone en riesgo a jóvenes LGBTIQ”.

Las pseudo-terapias de conversión o cualquier tipo de esfuerzo para cambiar la orientación sexual o identidad de género, además de ser un fraude, es tortura psicológica”, agregó Orué.

Ojo, @CONAPRED, con este evento promocionado por @PresidenciaSjr que pone en riesgo a jóvenes LGBTIQ.



Las pseudo-terapias de conversión o cualquier tipo de esfuerzo para cambiar la orientación sexual o identidad de género, además de ser un fraude, es tortura psicológica. ???????????? pic.twitter.com/A73qw9EmaR — Alex Orué ?????? (@Alex_Orue) 6 de mayo de 2019

Este mensaje fue retomado por el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y en Favor del Estado Laico, bajo los hashtag #MemoVegaCancelaElActoDeHomofobia, #ConNuestrosImpuestosNo y #MenosClósetsMásAmor.

Este martes, la publicación fue eliminada de la página oficial de la Presidencia Municipal de San Juan del Río. Aún se desconoce si la conferencia fue cancelada.

