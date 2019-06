''No es solo en beneficio de mi salud, es por toda la CDMX''

María José Lara, originaria de la Ciudad de México, tiene un padecimiento crónico que se agravó en los últimos cinco meses por la contaminación. La preocupación por su salud y la de todos los capitalinos fue lo que la motivó a participar junto a 11 personas más en los siete amparos contra Claudia Sheinbaum y la Sedema a quienes les demandaron que la contaminación haya afectado su salud y esta semana un juez falló en su favor.

La joven estudiante de Derecho cuenta que ha vivido en la Ciudad de México toda su vida y que desde los 5 años fue diagnosticada con un padecimiento crónico llamado disautonomía el cual provoca que su corazón y sistema nervioso no se coordinen. Sin embargo, su padecimiento agravó a partir de enero, la fatiga era constante y aunque al principio no lo creía, la contaminación fue la que empeoró su salud.

Las condiciones climáticas y atmosféricas empeoraron mi salud. Me cuesta trabajo caminar distancias largas, me baja la presión y se me hinchan las manos. Entonces al buscar en internet me encuentro con que una paciente veracruzana con disautonomía demandó en 1991 a su estado porque su padecimiento se agudizó a raíz de una explosión que contaminó su ciudad y resultó positivamente", cuenta.

Al encontrar que ampararse por la mala calidad del aire podía ser viable, María José decidió ampararse en conjunto con otro quejoso. Su interés es legítimo pues ambos viven en la capital y son afectados por la mala calidad del aire.

El pasado 10 de abril, Bernardo Bolaños, abogado y profesor de derecho ambiental en la UAM Cuajimalpa y el abogado litigante, Gunnar Hellmund iniciaron una campaña de ayuda legal gratuita a los ciudadanos afectados por la mala calidad del aire en la capital del país. Finalmente el 23 de abril se interpusieron los amparos contra Claudia Sheinbaum y la Sedema.

La demanda tuvo el resultado esperado: el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Jefa de Gobierno, que de manera inmediata impongan requisitos más estrictos para obtener el holograma 0.

El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa ordena a la Secretaria del Medio Ambiente y a la Jefa de Gobierno, que de manera inmediata impongan requisitos más estrictos para obtener el holograma 0. — Gunnar Hellmund (@GunnarHellmund) 6 de mayo de 2019

Suspensión Provisional en contra de los actos del Gobierno de la Ciudad de México, que habían relajado las normas de control vehicular impuestas en la NOM-167-SEMARNAT-2017, que era la prueba de SDB y la de emisiones medidas en el escape. pic.twitter.com/lCFHHy1838 — Gunnar Hellmund (@GunnarHellmund) 6 de mayo de 2019

La primera victoria

"Las autoridades están obligadas a garantizar nuestros derechos humanos y uno de ellos es que todas las personas merecemos un medio ambiente sano y un aire limpio. Es una satisfacción grupal porque estamos sentando precedentes y podemos hacer un cambio de mentalidad. No hay que quitar el dedo del renglón", dice María José.

Por su parte el abogado Bernardo Bolaños celebra este primer fallo provisional aunque explica que falta esperar la respuesta de Claudia Sheinbaum:

Es lo que más queríamos, es un logro porque aunque no va a cambiar el aire de un día para otro, la jefa de Gobierno está obligada a respetar la Norma Oficial Mexicana pero falta que la reciba. Ella tendrá que ponerse de acuerdo con el juez para establecer a partir de cuándo cumplirá con este fallo", explica Bolaños.

