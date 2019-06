Adultos mayores se quejan por retrasos en su pensión

08:23 a.m. hrs

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los programas de asistencia social van caminando, la realidad para los adultos mayores es otra.

Ejemplo de ello es Don Juan Martínez, que como cada mes acude al supermercado a comprar su despensa con los mil 200 pesos que le entrega el gobierno de la Ciudad de México, pero al llegar a la caja se encontró con que su tarjeta no tenía dinero.

Don Juan de 80 años, residente en la alcaldía Cuauhtémoc, sólo recibe esa pensión y nunca se enteró que las autoridades federales y capitalinas decidieron quitar el apoyo local, para que sólo reciban la ayuda del Programa de Adultos Mayores del Gobierno de la República.

Al igual que él, decenas de personas de la tercera edad acuden todos los días a la Secretaría del Bienestar para intentar recuperar su pensión que no han recibido desde que el Gobierno federal aplicó cambios al Programa de Adultos Mayores, entre ellos retirarles la tarjeta que tenían del gobierno capitalino.

Además del retraso en su pensión, los adultos mayores atraviesan otros problemas, algunos recibieron la tarjeta después de marzo, pero no el dinero; fueron censados nuevamente; su ayuda económica llegó incompleta; quienes cobran en efectivo no aparecen en la lista; y a los pensionados por otra institución de seguridad social no se les ha depositado y a otros nos les ha llegado su plástico bancario.

En los Estados sólo se les está renovando la tarjeta, en la Ciudad de México, la Secretaría del Bienestar volvió a censarlos para depurar el registro de la administración local, que sumaba 525 mil adultos.

Por ello, desde abril dejaron de depositarles los mil 200 pesos, e incluso, en algunos negocios ya no aceptan sus tarjetas.

Ante este panorama, la secretaría del Bienestar, María Luisa Albores, aseguró que los adultos mayores han recibido de forma puntal la pensión.

