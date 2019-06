Despiden al artista Rafael Coronel con recuerdos de su obra

Este martes el arte mexicano se vistió de luto. Con el fallecimiento de Rafael Coronel la pintura y el arte plástica nacional pierden a un gran representante. Desde el año de 1990 en Zacatecas, su lugar de origen, un museo lleva su nombre.

Entre los objetos que se exhiben en la sala del recinto se exhibe parte de la obra de este artista, desde máscaras y dibujos, hasta colecciones de objetos coloniales y muebles de Coronel.

Su primera exposición la montó en la Galería de Arte Mexicano en el año de 1956, cinco años después de haber llegado a la capital del país para estudiar arquitectura en la UNAM. En 1952 ganó el Concurso de Artes Plásticas, del Instituto Nacional de la Juventud mexicana.

En 1960 contrajo matrimonio con Ruth Rivera, hija del muralista mexicano Diego Rivera.

Los lugares en los que se ha presentado su obra se encuentran la Bienal de San Paulo, Brasil; Castello Sforsesco en Milán, Italia; Museo real de Arte de Bruselas, Bélgica; The Contemporaries, en Nueva York, EUA; The Museum of Modern Art en Nueva York; Palacio Nacional de Bellas Artes en México; y el Museo de Arte Moderno.

Tras el anuncio de su muerte por parte de su hijo Juan Rafael Coronel Arroyo a través de Twitter, la comunidad artística, así como seguidores de su basta obra dejaron mensajes, a modo de un último adiós al maestro.

