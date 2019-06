Guardia Nacional sólo es el 20% del plan contra crimen: AMLO

10:29 a.m. hrs

CIUDAD DE MÉXICO.- En México "no hay guerra contra la delincuencia; no queremos la guerra", porque esa estrategia fue un fracaso, no funcionó y fue la que desató la violencia y convirtió al país en una fosa, en un cementerio, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Advirtió en su conferencia de prensa matutina que aún "tenemos un problema, 26 mil cuerpos sin identificar y más de un millón de víctimas de esa política. No hay guerra; tenemos una estrategia distinta", donde la Guardia Nacional es un complemento; lo fundamental es atender las causas, generando bienestar y atendiendo a los jóvenes.

De la estrategia, explicó, 70 por ciento consiste en el bienestar y la justicia; 20 por ciento en la Guardia Nacional y 10 por ciento en la perseverancia, para no repetir el error que cometieron en el pasado de enviar al Ejército y a la Marina a realizar operativos, pero no había protección para la gente.

Además, agregó, "no se atendía la demanda de seguridad pública, por eso se creó la Guardia Nacional que tendrá presencia en todo el territorio".

