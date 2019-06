Tenemos diferencias con Morena: Óscar González, del PT

El Partido del Trabajo es un aliado fiel de Andrés Manuel López Obrador y con el ahora presidente de la república hay coincidencias, pero con su partido se han atravesado algunas diferencias, reconoció uno de los dirigentes del PT y también diputado federal, Óscar González Yáñez.

“Es diferente porque con Andrés tenemos una relación histórica, somos el partido que más veces ha postulado a Andrés, con él tenemos una cantidad importante de coincidencias y en el caso particular de Morena se atraviesan otros intereses y es ahí donde tenemos otras diferencias”, dijo a pregunta expresa, a La Silla Rota.

Recordó que ellos postularon a López Obrador desde el 2000, para la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal y luego lo hicieron para la presidencia de la república, en el 2006 y 2012, de manera conjunta con el PRD y en 2018 con Morena.

“Estuvimos con él en el desafuero. Somos un aliado fiel”, reiteró. Con el tabasqueño como con Morena hay coincidencias en temas como acabar con la corrupción de un sistema, o en combatir viejas estructuras económicas y a los poderes fácticos.

Pero donde no ha habido coincidencias es en temas como la reforma a la ley del sistema de ahorros y a la reforma educativa que se hizo.

Probablemente no hemos tenido acuerdos en temas como las afores que pensamos que las debe administrar el Estado y no empresas privadas, no estuvimos de acuerdo muy bien en el tema educativo. Nosotros queríamos que se incorporara la obligatoriedad de educación inicial, que es el proyecto del partido, lo incorporaron, más o menos estamos de acuerdo. Nuestra relación está más o menos aceptable. Somos un fiel aliado de Andrés Manuel López Obrador y vamos a seguir caminando”.

Aunque sabe que la política es así, y aclaró que no le gusta quejarse, admitió, a pregunta expresa, que no son tomados en cuenta siempre por Morena en la Cámara de Diputados.

“En algunos casos nos valora más Andrés que Morena, que la bancada, en otras no se nos toma en cuenta, siempre es parte del juego”.

Incluso comparó y afirmó que en el Senado son más tomados en cuenta. “No quisiera pensar que es por quién está al frente de cada bancada (en el Senado es Ricardo Monreal, en San Lázaro Mario Delgado), pero sí ha sido más terso en el Senado”.

Cuando se presentan iniciativas, a veces les avisan o en ocasiones se enteran ya cuando es presentada en el Pleno. “Tampoco te pones tan delicado que ‘no me avisaron en la mañana’, tampoco es tema de sensibilidad pero el centro es la alianza política para sacar adelante al país”, agregó.

“De repente tenemos cosas que cumplir, no es tan agradable cuando jalas de manera incondicional y cuando nuestros compañeros presentan reserva se siente canijo que nos la voten en contra, mientras jalamos juntos en lo general”, se quejó.

Pero se mostró comprensivo en el caso de la reforma educativa, ya que además sí fue incluida la educación inicial que ellos proponían, y algunos diputados del PT votaron en contra de la reforma, porque hay compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que son diputados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero con compromiso en su espacio magisterial y por tanto estaban obligados a votar como ellos consideraban.

“Sentimos que Morena hace un gran esfuerzo por querer cumplir y entendemos que se complica”.

Pero no es solo la diferencia en los temas. Refirió que algunos diputados de Morena consideran que no tienen por qué acompañar al PT.

No es fácil. Hay compañeros de Morena que creen que ya se le pagó al PT porque mantuvo su registro, porque tiene una cantidad importante de diputados y senadores; es ahí donde ellos plantean si ya se les cumplió. Ahí a Mario Delgado se le complica cuando se plantea algo”.

González Yáñez expresó que no hay deuda de ese tipo, pero tampoco se debe olvidar que en 2017 la candidatura del PT a la gubernatura del Estado de México, la cual precisamente recaía en él, fue cedida a Morena.

Además, recordó que gracias al PT Morena pudo ganar más distritos electorales en la elección del 2018. “Hay diputados que en 40 distritos sin votos del PT no hubieran ganado o como AMLO en el 2000 que ganó la jefatura de gobierno que la ganó por el PT, es subjetivo hablar de ‘hay deuda’, esas ya fueron otras etapas”, remarcó.

“Es parte del escarceo tradicional, convivir tanto si te lleva a tener diferencias ya estamos grandecitos, hay cosas que se superan y quien no las supere que no esté en política”.

Cuestionado si así como se consideran el gran aliado de López Obrador, lo serán de Morena, respondió que es diferente.

“Hoy Morena nos está haciendo la travesura en Durango, pero no ve que si no vamos juntos va a ganar el PAN. Morena tiene diversidad de opiniones, una lucha interna, no es que peleemos candidaturas, no vamos a poder parar a la derecha de Durango. Juntos le ganamos, separados no”

- ¿Si no van juntos, dañaría la relación?

- No lo sé, pero sería lamentable que no haya alianza PT Morena porque abriría la cancha para que gane el PAN en los 39 municipios. Es difícil hablar de personajes (que están contra la alianza) pero siempre hay una red de intereses”.

El caos incluso está en tribunales, y ahora depende de la imparcialidad de los magistrados, lamentó.

Pese a ello, y a que incluso la aparición de Morena en 2015 casi desaparece al PT, refrendó su alianza con Andrés y adelantó que en 2021, pese a las diferencias, irán aliados en materia legislativa.

PIDEN SANCIONES A CORRUPTOS

González Yáñez reconoció que hay un tema donde el PT sí tiene diferencias con el presidente López Obrador: el de si se debe o no castigar a los corruptos.

Adelantó que para septiembre presentará una iniciativa para crear una comisión especial que revise las privatizaciones del país, de empresas como Telmex o Ferrocarriles Nacionales.

Porque ahora resulta que la riqueza de la nación se vendió, no salimos del problema e hicimos a los hombres más ricos del mundo, si se hizo bien, entonces qué está fallando, incluso hay que hacerlo por documental histórico”, explicó.

“Morena y presidente dicen que estamos en la 4T pero también creemos en la revolución de las conciencias, de cómo se debe conducir una sociedad”.

Añadió que se incumplió en el objetivo de que con la venta de empresas se llevara el desarrollo a zonas marginadas.

“Vendimos ferrocarril y ahora es un cementerio. Algo pasó ahí”, concluyó.

