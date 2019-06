está bajo fuego de jueces. Un juzgador determinó que debe endurecer las condiciones para la verificación vehicular, en un pleito que puede crecer si no lo atienden, nos alertan. Para colmo, también se supo que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ganó un amparo contra la norma del Hoy no circula y no va a verificar, por lo pronto. Muchos fuegos y pocos bomberos.