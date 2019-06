Sofía Castro denunció el hackeo de su Facebook y advirtió a sus fans sobre mensajes

Sofía Castro usó su cuenta de Instagram para denunciar que habían hackeado su Facebook, también advirtió a sus seguidores sobre mensajes que ella no había escrito.

De acuerdo con Milenio, la joven actriz pidió a sus fans que no firmaran ninguna petición a su nombre: “Me hackearon mi cuenta personal de Facebook, les mandan un mensaje diciendo que tienen que firmar una petición, no soy yo!!!! Por favor no hagan caso! Por que los pueden hackear a ustedes!!!”.

Sofía no dio más pistas sobre el incidente, hasta el momento se desconoce si ya pudo solucionar el problema o si hizo una denuncia formal ante las autoridades cibernéticas.

Cabe mencionar, que hace algunos días, la hija de Angélica Rivera causó gran controversia al publicar un mensaje minutos después de la publicación de Peña Nieto, donde confirmaba el divorcio de su madre; la joven ocupó sus historias de Instagram para lanzar lo que muchos consideraron como una indirecta “¿Y la disculpa?”, aludiendo al ex mandatario.

