Confirman segunda temporada de “Luis Miguel La Serie”, y Stephanie Salas habla de su aparición

Hace un año se estrenó la “Luis Miguel La Serie” conquistando los corazones de los mexicanos, pero tras su fila el público de Netflix comenzó a especular sobre una segunda parte, y hasta un año después parece que ya es un hecho.

De acuerdo a Infobae, desde hace unos días los protagonistas desataron la locura de los fans de Luis Miguel, pues Diego Boneta y Oscar Jaenada se reencontraron en México.

Cabe señalar Oscar Jaenada se encuentra en el país grabando la serie sobre Hernán Cortés.

Los intérpretes de "El Sol" y de Luisito Rey se tomaron fotos para celebrar un año desde que arrancó el proyecto que los convirtió en tema de conversación cada domingo.

La amistad de los actores hizo que la espera por la segunda temporada volviera a ser tema de conversación, aunque voceros de Netflix han asegurado que no planean una nueva producción, al menos durante 2019, según la revista Quién.

Sin embargo, hace unas semanas se publicó en el diario El Universal, en la columna Alfombra roja, que Diego Boneta solo espera el anuncio de Netflix para iniciar las grabaciones de la segunda temporada.

¿Ya trabajan en la segunda parte?

Esta versión se reforzó hace unos días, cuando el productor musical Kiko Cibrian grabó un video para Instagram en el que reveló que ya se encuentra trabajando en el proyecto.

Vienen cosas en camino muy interesantes, la serie una y la gira dos, o al revés, la gira uno y la serie dos, trabajando en las dos cosas al mismo tiempo, como siempre, como buen músico que produce, dijo el colaborador de Luis Miguel.

SE BURLAN DE MALUMA, PASÓ TOTALMENTE DESAPERCIBIDO EN LA ALFOMBRA ROSA DEL MET GALA









Es un hecho que una parte de lo dicho por el productor es real. El cantante prepara una nueva etapa de su gira musical, por lo que abre la posibilidad de que también tenga razón sobre la serie.

Solo el tiempo dirá si Luis Miguel volverá a ser la estrella favorita de Netflix, con la interpretación de Diego Boneta, quien logró formar una buena relación con su ídolo, además de consolidar su figura como actor.

"Interpretar a Luis Miguel no solo fue el reto más grande que he hecho en mi carrera como actor, sino que fue el personaje con el que más involucrado he estado en toda mi vida. Ha sido algo increíble porque gracias a él se me han abierto muchas puertas, no solo en el mercado latino pero también en Hollywood", aseguró el actor en diálogo con Infobae.

Según Boneta, la producción reflejó todo lo que rodea al célebre artista, y por eso no dudó en afirmar que el contenido de serie contiene "luz y sombra". Quizás la profundidad del relato fue lo que llevó al joven perfeccionista a obsesionarse con el personaje. "Creo que en la vida del actor hay ciertos personajes que marcan su carrera y se quedan impregnados en ellos. Y eso fue lo que me sucedió a mí con Luis Miguel", aseveró.

La participación de Stephanie Salas en la segunda temporada de Luis "Miguel La Serie"

La cantante Stephanie Salas no dudó en revelar su postura ante la posibilidad de que su nombre aparezca en la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel.

“No sé, pues que venga lo que venga, la verdad que hagan lo que quieran, como siempre lo han hecho”, respondió Salas sin ningún tapujo.

Recordemos que el personaje de Stephanie Salas ya apareció en la primera temporada pero con otro nombre y sin tocando el tema con pinzas, pero la actriz dijo que este fue el motivo por el que Michelle Salas se alejó de Luis Miguel, a pesar de que el cantante tenía poco tiempo de reconocerla públicamente como su hija.

Finalmente, la también cantante subrayó que nunca necesitó de la ayuda del intérprete para solventar los gastos de su primogénita.

Yo he sido muy trabajadora, nunca me he detenido en eso, pero siempre he tenido el ejemplo de mi familia de como mujer salir adelante, no depender de nada ni de nadie, y sobre todo eso, trabajar, destacó.

auc